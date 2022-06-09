وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في حلحول بالخليل جنوبي الضفة المحتلة (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 14:38
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السيد الخامنئي: خلق الفتنة فن البريطانيين وأحد الخبائث والانقسامات التي لطالما استخدموها هو الخلاف بين الشيعة والسنة
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في حلحول بالخليل جنوبي الضفة المحتلة (قناة الاقصى)
منذ 53 mins
9 June، 2022
استشهاد فلسطيني
العدو الاسرائيلي
فلسطين
مواجهات حلحول
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