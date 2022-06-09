وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في حلحول بالخليل جنوبي الضفة المحتلة (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 14:38

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في حلحول بالخليل جنوبي الضفة المحتلة (قناة الاقصى)

منذ 53 mins 9 June، 2022
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