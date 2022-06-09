وفد علماء عكار زار مرتضوي في ذكرى رحيل الامام الخميني (قده)

زار وفد من علماء عكار ضم المستشار في العلاقات الديبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي والسيد منذر الزعبي وشماس أبرشية جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس الأب سيرافيم عضيمة ورئيس مجموعة “معا نحو عكار أفضل” وليد منذر الزعبي ورئيس رابطة “طلاب عكار” عيسى مروان الرفاعي الملحق الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت السيد محمد رضا مرتضوي في مركز المستشارية الثقافية في بيروت في حضور الإعلامي علي قصير، وذلك في ذكرى رحيل الامام الخميني (قده).

وكان عرض، وفق بيان عن الوفد، للشؤون الإسلامية ولقاء الأديان والحضارات وخصوصا على صعيد المنطقة. وتم تأكيد “أهمية دور الإمام في استنهاض المحرومين وكسر غطرسة الاستكبار العالمي والدفاع عن المظلومين”. واعتبروا أن “الثبات في محور المقاومة في المنطقة سيحول دول المنطقة وشعوبها إلى سادة إنسايين يتمتعون بالحرية والسيادة والعزة والكرامة والاستقلال والقوة على الساحة الدولية”.

وختم: “ببركة الإمام الراحل ومعه دماء شهداء الدفاع المقدس منذ الثورة إلى اليوم لن يكون لنا موعد إلا مع النصر الدائم إن شاء الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام