مركز المصالحة الروسي يرصد 11 حالة قصف من قبل إرهابيي النصرة في إدلب السورية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي نفذوا 11 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا​​​.

وقال جورافلوف، خلال إفادة صحفية إنه ” تم تسجيل 11 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم “جبهة النصرة ” الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 6 في محافظة حلب وأربعة في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية”.

وأضاف، أنه في محافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين بجروح نتيجة قصف بقذائف الهاون من منطقة فطيرة على المواقع الحكومية في منطقة الملجة. كما كشف المسؤول الروسي عن إصابة جنديين آخرين بجروح، نتيجة هجمات نفذها المسلحين على مواقع الجيش السوري في محافظة اللاذقية.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: سبوتنيك