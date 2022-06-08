إعلام العدو: إصابة جنديين بعد رشقهما بالحجارة على طريق بين نابلس ورام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 8 2022 - 01:14

إعلام العدو: إصابة جنديين بعد رشقهما بالحجارة على طريق بين نابلس ورام الله

منذ 2 ساعة 7 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة