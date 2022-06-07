حفل تكريم للمخرج الإيراني نادر زاده في ذكرى مرور اربعين يوما على رحيله

أقامت المؤسسات الإعلامية والثقافية في لبنان، وأصدقاء الباحث والمخرج والفنان نادر طالب زاده، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم وتقدير للمخرج الراحل بعد اربعين يوما على رحليه، ذلك في مركز الإمام الخميني-طريق المطار في لبنان.

وتخلل الحفل تلاوة للقرآن الكريم وعرض فيلم وثائقي يحكي سيرة الراحل إضافة إلى شهادات لأصدقاء له من لبنان وامريكا والعالم، فضلاً عن شخصيات بارزة منها الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي.

الفيلم الذي عرض، أظهر مدى اهمية الفكر الثوري الذي كان يتمتع به زاده، لا سيما التواضع والذكاء والنظرة الإخراجية التي لا مثيل لها وفقاً للشهادات التي عرضت.

وكيل الامين العام لاتحاد الاذعات والتلفزيونات الاسلامية، الشيخ ناصر أخضر، أكد خلال الحفل، أن الراحل انطلق بذاته في مسيرته وانخرط في المواجهة بين الحق والباطل. وأضاف أخضر، أن المخرج زاده بث الوعي في جماهير الامة، وكان صاحب مدرسة تطويع الإعلام والفنون والانتاج متنوعاً في مسيرته.

المصدر: يونيوز