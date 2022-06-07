توقيف ثلاثة من أصحاب المولدات في صيدا

ذكرت الوكالة الوطنية ان عناصر من جهاز امن الدولة اوقفت ثلاثة اشخاص من اصحاب المولدات الكهربائية بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، لمخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة، وهم: إ.أ – ي.ق – ك. م حيث تم فتح محاضر بحقهم وتوقيفهم والطلب منهم الامضاء على تعهد بإعادة فروقات الفواتير للمواطنين عن شهر ايار والالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة كشرط لاطلاق سراحهم.

يشار الى ان بلدية صيدا كان دعت الى اجتماع موسع حضره نائبا المدينة وفاعلياتها وعدد من اصحاب المولدات، بحث في ملف تسعيرة المولدات بالتزامن مع اعتصام للمواطنين للمطالبة بضبط المخالفات نظرا لاستلامهم فواتير الاشتراكات عن شهر ايار بمبالغ مرتفعة نسبيا وغالبيتها مخالفة لوزارة الطاقة، واصدرت بلدية صيدا بيانا أسفت فيه انه “رغم كل التسهيلات المقدمة الى اصحاب المولدات من اجل التوصل لحلول منصفة الا انها قوبلت بالرفض من قبلهم”، داعية المواطنين للجوء الى القضاء في حال أي مخالفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام