هل نجحت روسيا حتى الآن بوجه الحظر؟ .. خلاصة الاستطلاع

طرح موقع المنار استطلاع رأي حول مدى نجاح روسيا في مواجهة ما يسمى العقوبات. وجاء في النتائج:

مستوى مواجهة روسيا لإجراءات الحظر الغربية:

متقدم (63%)

متوسط (22%)

ضعيف (15%)

عدد المصوتين: 1410

يغلب لدى المشاركين الرأي القائل بأن روسيا تواجه اجراءات الحظر الغربية على خلفية الحرب في اوكرانيا بشكل متقدم. بينما ترى نسبة لا بأس بها ان المستوى متوسط. قد يستند الرأي القائل بنجاح مواجهة روسيا للعقوبات الى كونها اتخذت اجراءات مالية واقتصادية مسبقة وموازية حدت من الاثار السلبية على وضعها المالي، كما اتخذت اجراءات حظر مضادة تطال الدول التي شاركت في العقوبات، اضافة الى اعلانها حصر التعامل في معاملات النفط والغاز بالروبل، وصمودها حتى الان في وجه اجراءات من عدة دول كبرى في وجه دولة واحدة.