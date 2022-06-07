آبل تتخلى عن 5 هواتف.. إليكم الأجهزة التي ستعمل بـ iOS 16 الجديد

كشفت شركة آبل منذ ساعات عن أبرز معالم نظام iOS 16 الجديد الذي سيأتي بالكثير من الميزات الحديثة التي سنتطرق إليها لاحقاً.
ولكن وقبل التعرّف على ميزات النظام الجديد المتوقع طرحه رسمياً في شهر سبتمبر/أيلول 2022، يبقى السؤال الأهم بالنسبة لحاملي هواتف آيفون “هل الهاتف الذي أمتلكه سيحصل على تحديث iOS 16؟”
هذا السؤال أجابت عنه آبل سريعاً من خلال نشرها لقائمة هواتف آيفون التي ستعمل بـ iOS 16 وهي كالآتي:
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
SiPhone X
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (الجيل الثاني أو أحدث)
وبذلك يكون iOS 16 قد تخلى هذا العام عن دعم 5 هواتف هي:
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (الجيل الأول)
المصدر: مواقع