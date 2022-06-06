أسير فلسطيني يعاني صحيا داخل معتقلات العدو الاسرائيلي

يتدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطينيي خليل عواودة (40 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل باضفة المحتلة والمضرب عن الطعام منذ 96 يوما في سجون العدو الاسرائيلي.

وأوضح المحامي جواد بولس الذي تمكّن من زيارة عواودة في سجن “الرملة” الصهيوني الإثنين ان “عواودة كان يتقيأ طوال الزيارة، وواجه صعوبة في رؤيتي، كما اشتكى من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده وتحديدا في الأطراف والعضلات”.

ونقل المحامي عن الاسري قوله إنه “سيواصل معركته حتى تحقيق حريته”، لافتا إلى أنه “حتّى اللحظة لا توجد أية حلول أو اقتراحات عينية واضحة لقضيته”.

يُذكر أنّ عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، ينتهي في 26 حزيران الجاري، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينهم ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربع بنات.

المصدر: فلسطين اليوم