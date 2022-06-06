النائب رعد: تعالوا نتفاهم ونتوافق على إدارة شؤون البلد بما يصون سيادته

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّه يأتينا من يُريد أن يفرِض حجمًا له بالقوّة على الآخرين ونلحظ من يريد أن يزيد من وزنه وحجمه على حساب الوطن، ونحن نقول تعالوا لنزيد من حجم الوطن على حساب أوزاننا، تعالوا نتفاهم ونتوافق على إدارة شؤون هذا البلد بما يصون سيادته ويحفظ كرامة شعبه.

وخلال إحتفالٍ تأبينيّ أقيم في بلدة قعقعية الجسر بمشاركة شخصيات وفعاليات، اضاف رعد “كُفّوا عن الرّهان على الأجنبيّ الطّامع في ثرواتنا والسّمسار الذي يروّج للصفقات في بلدنا على حساب مصالحنا، تعالوا لنستخرج النّفط والغاز كما نشاء ومع من نشاء ووفق إرادتنا وتقديرنا لمصلحة البلد”.

وتابع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة لإن “من يستشعر أنّ هذه الإنتخابات أحدثت إنقلابًا لمصلحته فهو يسيء إلى مستقبل البلد والمواطنين في هذه المرحلة”. وأضاف “لتكن أقدامُنا على الأرض ونرى بواقعية بأنّ توازنات هذا البلد لا زالت كما هي، والأكثريّة تبقى حافظة لوضعها ، الكلّ يملك القوّة التي يعبّر عنها بحسب تأييد شعبه”.

وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة “نحن نملك قوّة وازنة في المجلس النيابي لا أحد يستطيع أن يلغي تأييد الناس لنا، ونتحالف مع قوى وازنة في المجلس ولا أحد يستطيع أن يلغي أكثريّتنا لكن عندما تخطؤون في الحساب يكون يوم الإستحقاق يوم فاجعة بالنسبة لكم لأنّ حساب الحقل لا ينطبق على حساب البيدر”.

وشدّد رعد على ان كلّ العالم يتآمر علينا ونحن بإمكانات متواضعة نريد أن نتصدّى لكلّ هذا التآمر، يجب أن نشحذ بصائرنا وأن نستنفر عقولنا وليس علينا إلّا أن نتوكّل على الله وأن نثق بنصرالله.

المصدر: موقع المنار