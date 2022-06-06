الكاظمي لوزيري خارجية مصر والأردن: مقررات قمة بغداد ستحقق مستقبل أفضل للدول الثلاث وللمنطقة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “الأخير استقبل، وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الاردن أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما اعرب الكاظمي في مستهل اللقاء عن اعتزاز العراق بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، وكذلك الأمن الغذائي المشترك”.
كما أكد على “أهمية التعاون، وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة، وآخرها القمة التي استضافتها بغداد سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للدول الثلاث، وللمنطقة”.
من جهته، نقل الوزير الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الكاظمي، مثلما نقل الوزير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، وقد تم التأكيد على “أهمية المجابهة المشتركة للتحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة”.
وجرى خلال اللقاء “مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار؛ بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية المستدامة بما يخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وشعوب المنطقة”.
المصدر: الفرات نيوز