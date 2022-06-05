سرايا القدس-كتيبة نابلس: استهدف مجاهدونا حاجز بيت فوريك في نابلس بعبوة ناسفة محلية الصنع وقام العدو بإغلاق الحاجز (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 22:42

سرايا القدس-كتيبة نابلس: استهدف مجاهدونا حاجز بيت فوريك في نابلس بعبوة ناسفة محلية الصنع وقام العدو بإغلاق الحاجز (وكالة يونيوز)

منذ 39 mins 5 June، 2022
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