أنباء عن انفجار في كنيسة بنيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2022 - 17:16

أنباء عن انفجار في كنيسة بنيجيريا جراء هجوم مسلح ومخاوف من سقوط عشرات الضحايا (روسيا اليوم)

منذ 23 mins 5 June، 2022
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