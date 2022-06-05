الرئيس ميقاتي: محاولات العدو فرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأحد أن “محاولات العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها”.

وأضاف ميقاتي أنه “من هذا المنطلق إننا نحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة. وندعو الأمم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع والزام العدو الاسرائيلي بوقف استفزازاته”.

وفي السياق، لفت ميقاتي إلى أن “الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه”.

المصدر: الوكالة الوطنية