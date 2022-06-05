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June 5 2022 - 13:08

الاحتلال يفتح أبواب المصلى القبلي بعد إغلاقه لساعات

منذ 2 ساعة 5 June، 2022
المصلى القبلي
عربي وإقليمي - فلسطين

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإعادة فتح أبواب المصلى القبلي مع انتهاء اقتحامات المستوطنين بعد إغلاقه لساعات ومحاصرة المرابطين فيه.

واندلعت مواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات العدو، مع اقتحامات كبيرة للمستوطنين.

وأوضح موقع “معا” الإخباري أن عشرات المستوطنين استأنفوا صباح الأحد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى “نزول التوارة”، لافتا إلى أن “قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى، وانتشرت في الساحات وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية، وشكلت سلاسل للقوات على طول مسار المستوطنين، وعند الساعة السابعة صباحا بدأت الاقتحامات للمسجد”.

المصدر: فلسطين اليوم

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