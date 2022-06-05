مادة غذائية تفيد في تخفيض مستوى ضغط الدم

أفادت مجلة القلب الأمريكية، بأن المواد الغذائية المحتوية على 3 غرامات من أوميغا-3 تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

وتشير المجلة، إلى أن علماء جامعة ماكاو الصينية للعلوم والتكنولوجيا، توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل نتائج 71 اختبارا سريريا أجريت خلال أعوام 1987-2020 ، التي شملت دراسة العلاقة بين أحماض أوميغا-3 الدهنية وضغط الدم لدى مرضى تجاوزت أعمارهم 18 عاما يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وبعضهم يعاني أيضا من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وكان المرضى المشتركون في هذه التجارب يحصلون على أحماض دهنية- حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)) في وجباتهم الغذائية أو كمكمل غذائي لمدة عشرة أسابيع في المتوسط.

واتضح للباحثين، أن تناول 2-3 غرامات من هذه الأحماض الدهنية يوميا ، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم بمقدار 2 ملليمتر عمود زئبق لدى من لا يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، و 4.5 مللمتر عمود زئبق عند الذين يعانون من ارتفاعه.

المصدر: روسيا اليوم