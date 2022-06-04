مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 04-06-2022

بِنيّةِ ترتيبِ المشهدِ السياسيِّ تَجري المشاورات، وعشيةَ ثلاثاءِ انتخابِ اللجانِ النيابيةِ في مجلسِ النوابِ تَتوالى الرسائلُ وتتفعّلُ الاتصالاتُ عسى ان يتمَ الاستحقاقُ بما يَخدِمُ المسارَ التشريعيَّ وينطلقَ الجميعُ الى المحطةِ الدستوريةِ التاليةِ وهي الاستشاراتُ النيابيةُ لاختيارِ رئيسٍ مكلفٍ تشكيلَ الحكومة..

حزبُ الله جددَ على لسانِ مسؤوليهِ مدَّ اليدِ للجميعِ وانه ليس هناك منتصرٌ ومهزومٌ في هذه المرحلةِ، وعلى الجميعِ العملُ بإيجابيةٍ ونوايا حسنةٍ من أجلِ عدمِ ادخالِ البلد في التعطيل، بل العملُ على اوسعِ تفاهمٍ بينَ الكتلِ النيابيةِ لتشكيلِ حكومةٍ جامعةٍ تعالجُ الازماتِ الملحة.

وعلى النيةِ نفسِها كانَ كلامُ رئيسِ مجلسِ النوابِ نبيه بري الذي أكدَ على اوليةِ الاستحقاقِ الحكومي معَ تفعيلِ العملِ التشريعي، وجدّدَهُ امامَ نائبِه الياس بو صعب الذي زارَ عينَ التينة حاملاً رسالةً من بعبدا، وتأكيداً على التوافقِ للعملِ معاً لمعالجةِ كلِّ المواضيعِ العالقة… رسالةٌ بحدِّ ذاتِها تحملُ من الايجابيةِ ما يُبنى عليه، وسطَ الايادي الممدودةِ بينَ مختلفِ القوى السياسية، اللهمَّ الا تلكَ الضامرةَ في عقلِها السياسيِّ وادائِها النيابيِّ نوايا الاستحواذِ او التعطيل..

بتجديدِ الروحِ الثوريةِ اَحيت الجمهوريةُ الإسلاميةُ الايرانيةُ الذكرى الثالثةَ والثلاثينَ لمفجِّرِ ثورةِ المستضعفينَ الامامِ روحِ الل الموسويِّ الخميني. ومن منبرِ الامامِ العظيمِ أكدَ الوليُّ الحافظُ للثورةِ وتعاليمِها الامامُ السيدُ علي الخامنئي على اقتدارِ النموذجِ الخميني، وانَ ايرانَ الجمهوريةَ الاسلاميةَ ماضيةٌ بتعزيزِ قدراتِها الدفاعيةِ وانجازاتِها العلميةِ ومناعتِها الاقتصادية، وانَ الايرانيين الذين حَققوا انجازاتٍ عظيمةً لن يَرضخوا للاستكبارِ، وسيَبقَوْنَ على ثباتِهم ضمنَ مراعاةِ الانسجامِ والوَحدةِ بينَ مختلفِ اطراف الشعب..

المصدر: قناة المنار