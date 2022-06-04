العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.. تتواصل

يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية مع التركيز على تحرير كامل أراضي دونباس.

من الناحية الميدانية، أفادت مصادر روسية ان “الجيش الأوكراني في دونباس استهدف سيارات تقل صحفيين من قناة روسية اليوم وكالة رويترز”، وتابعت ان “احد الصحفيين قتل وتم نقل الصحفيين المصابين إلى المستشفى”.

من جهته، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو وضع مهاما جديدة في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، ستسرع من وتيرتها، وتابع “حدد سيرغي شويغو مهاما جديدة تنطوي على تحسين التكتيكات اللاحقة وستزيد التدابير المتخذة بشكل كبير من فعالية المناورات الهجومية، ما يساهم في إجراء العملية الخاصة بوتيرة أسرع”.

علاوة على ذلك، طلب شويغو نقل عبارات الامتنان الصادقة للمقاتلين الشيشان لمساهمتهم الكبيرة في محاربة القوميين المتطرفين وتشكيلات بانديرا، فيما شكر قديروف الوزير على تقديره العالي لعمل القوات الخاصة.

من الناحية السياسية، أعلن رئيس السنغال ماكي سال أنه “خرج مطمئنا عقب لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن أعرب له عن مخاوفه حيال تداعيات الأزمة الغذائية الناجمة عن أحداث أوكرانيا، على إفريقيا”، وأكد أنه “وجد الرئيس الروسي ملتزما ومدركا أن أزمة العقوبات تتسبب بمشاكل خطيرة للاقتصادات الضعيفة مثل الاقتصادات الإفريقية”.

بدورها، دعت نديليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الاسترشاد بمبادئ وقيم الإنسانية من أجل تحقيق تسوية سلمية في بلاده، وقالت “حرم الآلاف من الطلاب السود من كل حقوق وتم الإغلاق عليهم في أوكرانيا وبينما اتخذت الحكومة الأوكرانية خطوات بشأن التعامل مع هذه الأقليات على الحدود، أظهر القتال أن معاملة اللاجئين من ذوي البشرة الملونة في أوكرانيا تختلف لسوء الحظ، عنها للأشخاص من أصل أوروبي”.

من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني السبت أن أحداث أوكرانيا كشفت عزلة الغرب عن بقية العالم، وأشار إلى أنه “بخلاف الولايات المتحدة وحلفائها، رفضت معظم الدول إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا”.

هذا وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن “موسكو تؤيد الحوار حول جميع القضايا، إذا كان يعالج هواجسها ويهدف إلى إيجاد نظام أمن عالمي غير قابل للتجزئة”.

المصدر: روسيا اليوم