كندا تسجل 77 إصابة بـ”جدري القردة” والوضع في كيبيك “مقلق”

أعلنت كندا تسجيل 77 إصابة مؤكدة بـ”جدري القردة”، وأشارت السلطات الصحية في البلاد إلى أن غالبية الحالات رصدت تقريبا في مقاطعة “كيبيك”، منوهة إلى أن الوضع “يبعث على القلق”.

وقال المسؤول في وكالة الصحة العامة الفدرالية هوارد نجو، إن “الوضع في البلاد يعتبر مقلقا”، مشيرا إلى أنّ “الحكومة تخشى خصوصا من ظهور حالات تتفشى بين العائلات وتؤثر في النساء الحوامل أو الأطفال الصغار”.

وأكد أن مقاطعة “كيبيك”، والتي سجلت أول إصابتين فيها منذ مايو الماضي، تلقت لقاحات مضادة للجدري، يمكن أن تكون فعالة في حماية المخالطين للمصابين بجدري القردة.

المصدر: ا ف ب