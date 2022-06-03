الشيخ يزبك: النهوض بالبلد لا يكون إلا بالتعاون والحوار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2022 - 19:24

الشيخ يزبك: النهوض بالبلد لا يكون إلا بالتعاون والحوار

منذ 2 ساعة 3 June، 2022
الشيخ محمد يزبك
لبنان

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان “النهوض بالبلد لا يكون إلا بالتعاون والحوار ولا يمكن لأحد إلغاء الآخر والتهديد بعدم المشاركة”، ولفت الى ان “هذا لا يبني وإنما يهدم ويجر الويلات على كل الوطن”.

ودعا الشيخ يزبك الجمعة “المعنيين الذين وضعوا أنفسهم موضع المسؤولية، أن يكونوا واقعيين بعيدا عن الشعارات والمزايدات الشعبية التي لم تعد تجدي نفعا”، واشار الى ان “الشعب هو الذي سيحكم على الأعمال أو الشخصانيات”.

ورأى الشيخ يزبك ان “الوطن أمامه كل المشاكل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات، والعمل على استخراج ثرواتنا الغازية والنفطية، للخروج من الظلام والحرمان إلى النور والاكتفاء الذي يحقق السيادة الحقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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