الشيخ يزبك: النهوض بالبلد لا يكون إلا بالتعاون والحوار

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان “النهوض بالبلد لا يكون إلا بالتعاون والحوار ولا يمكن لأحد إلغاء الآخر والتهديد بعدم المشاركة”، ولفت الى ان “هذا لا يبني وإنما يهدم ويجر الويلات على كل الوطن”.

ودعا الشيخ يزبك الجمعة “المعنيين الذين وضعوا أنفسهم موضع المسؤولية، أن يكونوا واقعيين بعيدا عن الشعارات والمزايدات الشعبية التي لم تعد تجدي نفعا”، واشار الى ان “الشعب هو الذي سيحكم على الأعمال أو الشخصانيات”.

ورأى الشيخ يزبك ان “الوطن أمامه كل المشاكل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات، والعمل على استخراج ثرواتنا الغازية والنفطية، للخروج من الظلام والحرمان إلى النور والاكتفاء الذي يحقق السيادة الحقيقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام