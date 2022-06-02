الرئيس بري استقبل وزير العدل العراقي.. وتلقى سلسلة من التهاني لاعادة انتخابه

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس وزير العدل العراقي وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالوكالة سالار عبد الستار، في حضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر شياع البراك.

وقال عبد الستار “تشرفنا اليوم بزيارة رئيس مجلس النواب اللبناني للتبركة والتهنئة لدولته وإبلاغه تحيات الحكومة والشعب العراقي، كما كان اللقاء مناسبة للتباحث في الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين”.

واستقبل الرئيس بري السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.

على صعيد آخر، ولمناسبة اعادة إنتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة تلقى الرئيس بري سلسلة اتصالات وبرقيات مهنئة من عدد من الشخصيات في لبنان والخارج.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام