الاسمر: لصرف بدل النقل للموظفين والقوى الأمنية

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر المسؤولين في بيان ب “تطبيق مرسوم بدل النقل الرقم 7841 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 للعاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة المحدد ب ٦٤ الف ليرة لكل يوم حضور بعدما وصل سعر المحروقات إلى حد لم يعد في استطاعة الموظفين والمتعاقدين والأساتذة في مختلف المناهج، من الوصول إلى أعمالهم من أجل تأدية واجباتهم الوظيفية”.

وأكد الأسمر “ضرورة التطبيق الفوري للمرسوم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب يبلغ مليونا ومئتي ألف ليرة لبنانية”. وأشار إلى “حق العسكريين في الحصول على هذا المبلغ الشهري لمساعدتهم على القيام بالأعمال المشرفة المنوطة بهم جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد بحماية الأمن الداخلي والحدود”.

وسأل:”هل يكافأ من يضحي بكل شيء في سبيل الوطن وشعبه بحرمانه من أدنى حقوقه؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام