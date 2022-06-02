إدارة بايدن ترفع قيود ترامب عن الرحلات الجوية مع كوبا

أعلنت وزارة النقل الأمريكية عن رفع القيود عن الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي تلبية لطلب وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن وقف سريان جميع القيود المفروضة على رحلات الطيران المدني بين الولايات المتحدة وكوبا.

ويدور الحديث عن القيود التي تم فرضها في عامي 2019 و2020 على الرحلات الاعتيادية ورحلات الشارتر بين البلدين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها تخفيف بعض العقوبات المفروضة على كوبا من قبل الإدارة السابقة، وخاصة في مجالات الهجرة والتحويلات المالية والرحلات الجوية.

المصدر: وكالات