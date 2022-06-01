وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان بحالة حرجة في الرقبة والبطن برصاص الاحتلال الحي وصلتا المشافي في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 23:34

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان بحالة حرجة في الرقبة والبطن برصاص الاحتلال الحي وصلتا المشافي في جنين

منذ 2 ساعة 1 June، 2022
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