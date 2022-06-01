قديروف يعلن استكمال تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف الثلاثاء إن “مقاتلي الوحدات الشيشانية والميليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك أكملوا تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين”.

وأصاف قديروف أن “المحاربين من جمهورية الشيشان، جنبا إلى جنب مع الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وقوات الأمن الروسية الأخرى، أكملوا التطهير الكامل لسيفيرودونيتسك. انتقل الجنود إلى المرحلة التالية – فحص عشوائي أكثر شمولا لمنشآت المدينة الفردية”.

وتابع قديروف “تم تطهير مبنى المديرية الرئيسية لوحدة الأمن الخاصة والأراضي المجاورة تماما، وفي الوقت الحالي، يعمل خبراء الألغام على التخلص من العبوات الناسفة المتبقية هناك”.

المصدر: روسيا اليوم