مراسل المنار : صوت الإنفجار الذي سُمع دويّه في ارجاء بلدة عيترون والقرى المحيطة ناجمٌ عن قيام الجيش اللبناني بتفجير قذيفة ثقيلة عيار 155 ملم من مخلفات الإعتداءات الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 30 2022 - 19:44

مراسل المنار : صوت الإنفجار الذي سُمع دويّه في ارجاء بلدة عيترون والقرى المحيطة ناجمٌ عن قيام الجيش اللبناني بتفجير قذيفة ثقيلة عيار 155 ملم من مخلفات الإعتداءات الإسرائيلية

منذ 44 mins 30 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة