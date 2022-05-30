الأردن يكشف نتائج فحص حالات اشتبه في إصابتها بجدري القردة

أكد الأردن، اليوم الاثنين، أنه يخلو من أي حالة من الإصابة بمرض جدري القردة، بعد إجراء فحوصات لحالات اشتبه بها.

وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، رائد الشبول، إن الأردن يخلو من أي حالة من الإصابة بمرض جدري القردة، بعد تعميم لفرق التقصّي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أي حالة اشتباه لأعراض المرض.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية، إن الوزارة اشتبهت بحالات، وتبين بعد الفحص أنها ليست مصابة بجدري القردة.

من جهته، أشار مدير دائرة الأوبئة في وزارة الصحة، أيمن مقابلة، إلى أنه جرى التبليغ بالاشتباه في 27 حالة، موضحا أن الوزارة تعاملت معها وتبين أن جميعها غير مصابة بجدري القردة.

المصدر: وكالات