غرق عبارة قبالة سواحل إندونيسيا

أعلن مسؤولون، إنقاذ 31 شخصا، في حين لا يزال 11 في عداد المفقودين بعد نفاد وقود عبارة وغرقها في طقس سيئ قبالة سواحل إندونيسيا.

واستطاعت زوارق الإنقاذ والصيادون المحليون إنقاذ العديد من الأشخاص ونقلهم إلى الشاطئ بعد غرق KM Ladang Pertiwi أثناء الإبحار عبر مضيق ماكاسار في مقاطعة سولاويزي الجنوبية.

وقال رئيس فريق البحث والإنقاذ المحلي دجونيدي لوكالة “فرانس برس”، إنه “حتى الآن تم إنقاذ 31 شخصا وما زلنا نبحث عن 11 شخصا آخرين ما زالوا في عداد المفقودين”. وأضاف “لقد عاد الناجون إلى ديارهم وهم في صحة جيدة بشكل عام”.

ولفت جنيدي إلى أن رجال الإنقاذ نشروا مروحية ووسعوا منطقة البحث إلى 20 ميلا بحريا في المكان الذي غرق فيه القارب بحثا عن المفقودين.

وأضاف إن السفينة لم يكن لديها تصريح لنقل الركاب، وتم أخذ كل من قبطان السفينة ومالكها للاستجواب.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية