الصين: العلاقات الصينية الأمريكية على مفترق طرق

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إن خطاب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن حول سياسة الصين يعكس انحرافات خطيرة في النظرة الأمريكية للعالم ، والعلاقات الصينية الأمريكية.

وقال وانغ يي إن ما نريد أن نقوله للولايات المتحدة هو أن هذا العالم ليس ما وصفته الولايات المتحدة. إن المهمة الأكثر إلحاحا التي تواجه المجتمع الدولي هي حماية حياة الإنسان وصحته بشكل مشترك ، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي ، والحفاظ على السلام والهدوء العالميين. وهذا يتطلب إنشاء شعور بالانتماء للمجتمع مع مستقبل مشترك وممارسة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقد حظي البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ بالترحيب والدعم على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي.

اضاف: من ناحية أخرى ، تصر الولايات المتحدة على “الاستثنائية” ، وتمسك بعقلية الحرب الباردة ، وتتبع منطق الهيمنة ، وتعزز سياسة التكتل. وهذا يتعارض مع الاتجاه التاريخي ، ولن يؤدي إلا إلى الصراع والمواجهة وانقسام المجتمع الدولي. في الواقع ، أصبحت الولايات المتحدة مصدرا للفوضى التي تهز النظام الدولي الحالي وعقبة أمام إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.

وأكد وانغ يي أن العلاقات الصينية الأمريكية على مفترق طرق مهم ، ويجب على الجانب الأمريكي اتخاذ القرار الصحيح ، بدلا من إثارة ضجة حول “قاعدة الأثلاث” و “نظرية النقاط الثلاث” ، والتركيز بدلا من ذلك على ممارسة الاحترام المتبادل. ، والتعايش السلمي ، والتعاون المربح للجانبين ، ومن ثم العثور على الطريقة الصحيحة للصين والولايات المتحدة للوصول جنبا إلى جنب الى العصر الجديد.