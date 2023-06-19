الرئيس الصيني: التوصل إلى “أرضيات تفاهم” مع واشنطن

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لوزير الخارجية الأمريكي إثر لقائهما الاثنين في بكين، إنه يأمل في أن تسهم الزيارة التي يجريها أنتوني بلينكن منذ الأحد “إيجابيا” في تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقل الإعلام الصيني الحكومي الرسمي. كما أعلن التوصل إلى “أرضيات تفاهم” بين البلدين.

وقد اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين في بكين مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وجاء اللقاء الذي تم تأكيد حصوله في آخر لحظة، في اليوم الثاني والأخير من زيارة بلينكن للصين ضمن مساع هادفة إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

وإثر اللقاء، أكد شي جينبينغ أنه تم خلال الاجتماع “إحراز تقدم” وإن “الطرفين أحرزا تقدما وتوصلا إلى أرضيات تفاهم حول نقاط محددة”، معتبرا أن هذا الأمر “جيد”.

المصدر: فرانس 24