لقاء لنواب بعلبك الهرمل للبحث بشؤون المياه والكهرباء وأوضاع البلديات

عقد نواب تكتل بعلبك الهرمل الاحد لقاء إنمائيا في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية، وجرى البحث في شؤون المياه والكهرباء وأوضاع البلديات.

وبالمناسبة، قال رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن إن “مشكلة الكهرباء في لبنان هي مشكلة المشاكل، لأنها تؤثر سلبا على الصناعة والزراعة ومصالح المواطنين وعلى مياه الشفة والري والاحتياحات المنزلية”، وشدد على “مطالبة القوى الأمنية بالقيام بدورها لحماية مصادر مياه اليمونة ومنع التعديات، وتشكيل وفد للقيام بجولة جديدة على القوى العسكرية والأمنية، وتأليف لجنة طوارئ في قرى غربي بعلبك لمتابعة موضوع مياه اليمونة مع الجهات المعنية، مع التأكيد على التوزيع العادل والمناسب لكميات المياه”.

ودعا الحاج حسن “مؤسسة كهرباء لبنان إلى إنصاف محافظة بعلبك الهرمل بموضوع الكهرباء، فمن غير المسموح أن تكون حصة المنطقة أقل من حقها، مع مراعاة التوزيع العاجل بالتغذية اليومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام