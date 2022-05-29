قوى الأمن تكشف ادعاء كاذبا لسرقة وخطف في أبلح وتنفي وجود الدولار المجمد

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 16-4-2022، ادعى المواطنان ع. ق. (مواليد العام 1993) و أ. ط. (مواليد العام 1996) ضد مجهولين باستدراجهما بتاريخ 15-4-2022 إلى بلدة أبلح البقاعية بهدف تركيب لوازم إنارة على الطاقة الشمسية، حيث تم اختطافهما واقتيادهما الى بلدة بريتال وسلبهما بقوة السلاح أدوات التركيب الكهربائية ولوازم الطاقة الشمسية، ومبلغ 2500 دولار، وهاتف خلوي وحاسوب محمول (لابتوب) ومن ثم تركهما وفرار الفاعلين.

باشرت على أثر ذلك، القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات القضية. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات من الشعبة في أبلح والجوار، تبين أن المدعيين لم يتعرضا لعملية خطف وأن ادعاءهما كاذب.

بالتحقيق معهما، ومواجهتهما بالأدلة التي تتناقض مع ادعائهما، اعترفا بأنهما لم يتعرضا لعملية خطف، وأن الحقيقة هي أنهما توجها الى بريتال بملء إرادتهما لشراء ما يسمى بالدولارات المجمدة من شخص يدعى أبو حيدر، كانا تعرفا عليه في موقع “فايسبوك” وتعرضا لعملية سلب أموالهما من أبو حيدر المذكور.

فأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

وتذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين أن لا وجود لما يسمى “دولارات مجمدة”، وأن هذه العمليات عبارة عن عمليات نصب واحتيال، وهي تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة، وتطلب من المواطنين عدم الانجرار خلف هذه الإعلانات، وإغراءاتها الاحتيالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام