مصادر كهرباء لبنان: الفيول الذي وصل إلى لبنان سيرفع معدل التعذية إلى 4 أو 5 ساعات يومياً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2022 - 22:42

مصادر كهرباء لبنان: الفيول الذي وصل إلى لبنان سيرفع معدل التعذية إلى 4 أو 5 ساعات يومياً

منذ 1 ساعة 28 May، 2022
مؤسسة كهرباء لبنان
لبنان

أكدت مصادر مؤسّسة “كهرباء لبنان” أن “باخرة الفيول التي وصلت مؤخراً إلى لبنان، ستمدّ معمل دير عمار بالمادة المطلوبة لتوليد الطاقة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما قدّمت الفيول أيضاً لمعمل الزهراني”.

وأوضحت المصادر أنّ الفيول الذي وصل إلى لبنان من شأنه أن يساهم برفع معدل التغذية إلى 4 أو 5 ساعات يومياً، إذ أن الشبكة ستحظى تلقائياً عقب تشغيل دير عمار بـ400 ميغاواط تقريباً من الطاقة.

وحالياً، فإنّ مستوى الطاقة على الشبكة يتراوح بين 100 و 150 ميغاواط، والمصدر الأساسي لتلك الطاقة هو المعامل الكهرمائيّة.

المصدر: موقع المنار

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