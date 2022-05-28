وزير الطاقة وقع جدولا استثنائيا لاسعار المشتقات النفطية: استقرار سعر البنزين وانخفاض كبير في سعر المازوت والغاز

وقع اليوم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض جدولا استثنائيا لأسعار المشتقات النفطية الذي يشمل مادتي الغاز والديزل، رغم أنه يوم عطلة رسمية، بعد الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار الاميركي خلال الساعات القليلة الماضية بهدف إعادة التوازن الى السوق النفطي المحلي، والأهم حفاظا منه على مصالح المواطنين الذين يئنون تحت وطأة إرتفاع الأسعار قياسا لسعر صرف الدولار.

علما ان الجدول لا يشمل سعر البنزين كون سعر هذه المادة يتعلق مباشرة بسعر صيرفة الذي لم يتأثر بنفس تقلبات سعر صرف الدولار والذي سيصدر عن مصرف لبنان نهار الاثنين.

ووفق الجدول الجديد انخفض المازوت 122000 والغاز 73000.

وجاء في الجدول:

البنزين 95 أوكتان 597000 ليرة

البنزين 98 اوكتان 608000 ليرة

المازوت 640000 ليرة

الغاز 398000 ليرة

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام