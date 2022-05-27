ارتفاع صادم في نسب الفاكهة الملوثة بالمبيدات الحشرية في أوروبا

كشفت دراسة جديدة، أن ثمّة ارتفاعاً صادماً في نسبة المبيدات السامّة التي تلوّث الفاكهة المرصوفة على رفوف المتاجر الغذائية في أوروبا، الأمر الذي يتناقض مع إدعاءات المفوضية الأوروبية بأن المزارعين يستخدمون، بنسب أقلّ، مبيدات حشرية يشتبه بارتباطها بالسرطانات والأمراض الخطيرة الأخرى.

ووجدت الدراسة التي أجرتها شبكة العمل في قضايا مبيدات الآفات في أوروبا “بي إي إن”، أن ثمة زيادة بنسبة 53 بالمائة في المنتجات الملوّثة قد سُجّلت خلال السنوات التسع الماضية.

ويقول الناشط في الشبكة المذكورة، سالومي روينيل: “لقد ازدادت مخاطر المبيدات الحشرية نتيجة ازدياد الإقبال على تناول الفاكهة”.

الدراسة التي أجرتها “بي إي إن” في أوروبا تناولت المدّة ما بين العام 2011 (وهو العام الذي كان من المفترض أن تبدأ فيه الحكومات حظر مبيدات الآفات) وبين العام 2019، ووجدت تلك الدراسة أنه بدلاً من أن تتراجع نسب المبيدات الحشرية في المنتجات الزراعية، فقد زادت باضطراد عاماً بعد آخر.

ففي العام 2019، سجّلت الدراسة أن واحدة من كل ثلاث عينات من الفاكهة في العام المذكور، كانت ملوّثة، مشيرة إلى أن نصف عينات الكرز والأجاص والدراق، التي تمّ أخذها كانت ملوّثة، في حين أن ثلث التفاح، وهي الفاكهة الأكثر تناولاً في أوروبا، كانت تحتوي على آثار لمبيدات حشرية سامة، وكانت الفواكه الأكثر تلوّثاً بالمبيدات، التوت الأسود والخوخ والفريز.

أما بالنسبة للخضار، فهي، بطبيعة الحال، أقل عرضة للحشرات والأمراض، لذا فإن نسبة تلوّثها بالمبيدات الحشرية هي أقل مما عليه الحال في الفاكهة، غير أن التحليلات التي أجرتها شبكة العمل في قضايا مبيدات الآفات، أظهرت زيادة في نسبة تلوث الخضراوات بلغت 19 بالمائة.

وتوضح الدراسة أن الخضروات الأكثر تلوثاً بالمبيدات هي الكرفس إذ وجدت أن 54 بالمائة من العينات كانت ملوثة، وفي الوقت ذاته، كانت ثلث عينات اللفت تحتوي على آثار لمبيدات حشرية.

المنتجات الزراعية الأكثر تلوّثاً

أما الدول التي سُجّل في منتجاتها الزراعية انتهاكٌ للإجراءات الصحية بسبب احتوائها على مواد كيميائية، فقد كانت بلجيكا، حيث وجدت تلوّثاً بنسبة 34 بالمائة من عينيات الفواكه والخضراوات، فيما سجّلت إيرلندا نسبة 26 بالمائة، أما في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، فقد وجد أن ما يزيد قليلاً عن 20 بالمائة من عينيات تلك المنتجات كان عليها آثار لمبيدات حشرية.

ولاحظت الدراسة أن هناك زيادة في التوليفات الكيميائية المستخدمة في المنتجات الزراعية، مما يضاعف المخاطر على المستهلكينن ومن المعروف أن تلك التوليفات تضاعف من الآثار السلبية على الصحة، مع إمكانية وجود عواقب أخرى غير معروفة.

المصدر: يورو نيوز