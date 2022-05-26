مراسل المنار : ‏سقوط طائرة مسيّرة تابعة للعدو من نوع “سكاي لارك” بين بلدتي ‎عيتا الشعب ورميش – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2022 - 20:32

مراسل المنار : ‏سقوط طائرة مسيّرة تابعة للعدو من نوع “سكاي لارك” بين بلدتي ‎عيتا الشعب ورميش

منذ 27 mins 26 May، 2022
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