مشاهد لطائرة (Skylark-2) تابعة للعدو بعد سيطرة المقاومين عليها شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2023 - 20:16

مشاهد لطائرة (Skylark-2) تابعة للعدو بعد سيطرة المقاومين عليها شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 29 December، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

طائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة