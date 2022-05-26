بوشيلين: تم أسر عدد من المسلحين كانوا مختبئين في مصنع آزوفستال

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه تم العثور على مسلحين مختبئين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول أثناء عملية تمشيط أماكن المصنع.

وأضاف بوشيلين: “من المستحيل الآن أن نقول على وجه اليقين إنه لا يوجد أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية، أو من المقاتلين المتطرفين، متبقون على أراضي المصنع.. يمكن أن يختبئوا ويمكن أن يضيعوا في مكان ما.. هناك بالفعل مثل هؤلاء الذين تم تحديدهم، وتم القبض عليهم وإرسالهم أيضا إلى أماكن الاحتجاز”.

وأوضح بوشيلين أن هؤلاء لا يشكلون تهديدا فعليا. ومع ذلك، سيكون من الممكن فقط التأكيد من أنه لم يتبق أحد في آزوفستال بعد أن تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بفحص كل شيء وإزالة الألغام وإزالة كل الأنقاض.

ولفت بوشيلين إلى أن “هناك العديد من الأفخاخ والمتفجرات”.

وأوضح أنه لا يمكنه حتى الآن تحديد الموعد الدقيق لإزالة الألغام في المنطقة.

المصدر: نوفوستي