ممثل حماس استقبل جمال سكاف: ملف يحيى سكاف في سلم أولويات الحركة

استقبل ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان أحمد عبد الهادي، في مكتب الحركة في مخيم البداوي، جمال سكاف شقيق عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في حضور القيادي في الحركة أبو بكر الأسدي.

وحيا جمال سكاف، المقاومة الفلسطينية بفصائلها وأجنحتها العسكرية، مشددا على “وحدة الموقف الفلسطيني والتنسيق الكامل في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها مواجهة المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى السيطرة على كامل فلسطين ومقدساتها في ظل الصمت الدولي عن تلك الجرائم”.

من جهته، اكد عبد الهادي “أن ليحيى سكاف مكانة خاصة في قلوب الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لأنه لبى نداء الدفاع عن فلسطين منذ نعومة أظافره، حتى أصبح إسمه مرتبطا بالصراع مع العدو”، مشيرا الى حركة حماس “تتابع ملف الأسير يحيى سكاف بدقة و على أعلى المستويات، وان هذا الملف هو في سلم أولويات الحركة، حيث تضع إسمه على رأس قائمة لوائح الأسرى الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم ضمن أي صفقة تبادل للأسرى غير المباشر يمكن أن تحصل مع العدو”.

وقال: “ان الوفاء للأسرى هو بتحريرهم، لأنهم قدموا حياتهم في سبيل مواجهة العدو، ومن الواجب علينا اليوم أن نقف إلى جانبهم”.

وفي ختام اللقاء قدم سكاف لممثل حماس كتابا عن قضية شقيقه الأسير والذي يجسد مرحلة مسيرته النضالية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام