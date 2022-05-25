“الاتحاد” هنأ بعيد المقاومة والتحرير: الحرية والسيادة ليست أغنيات موسمية في مواسم الانتخابات

هنأ حزب الاتحاد في بيان له الاربعاء بذكرى عيد المقاومة والتحرير. وقال إن “يوم 25 هو عيد للنصر وانتصار الارادة الحرة على الاحتلال الغاصب الذي يستبيح السيادة والاستقلال”.

ولفت البيان الى ان “الحرية والسيادة ليست اغنيات موسمية في مواسم الانتخابات، وانما هي صناعة حياة لشعب صمم على التحرير بعيدا عن حسابات القوة المادية والعسكرية لان بذل الانفس في سبيل الوطن اقوى من آليات العدوان مهما امتلك من وسائل الدمار وقتل الابرياء”.

وحيا البيان “كل المقاومين الذين سطروا بتضحياتهم هذا التاريخ المجيد للبنان وقدموا نموذجا يحتذى به، في صناعة حياة وطنية حرة وكريمة”، وتابع “على امل ان يدرك السياسيون اللبنانيون اهمية هذا اليوم في صناعة مستقبل زاهر للبنان بعيدا من الاملاءات الخارجية ومخاطرها على وحدة لبنان ومستقبله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام