منظمة الهجرة الدولية: فقدان 76 شخصا بعد غرق قارب يقل لاجئين غير شرعيين قبالة سواحل تونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 12:44
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 8:30 لمناسبة عيد المقاومة والتحرير
الرئيس عون في ذكرى التحرير: نتثبّت مجدّداً من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل
الرئيس عون: وحدها وحدة الصف قارعت تسلّط العدو وآلته العسكرية ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان
اللواء عباس إبراهيم في أمر اليوم للعسكريين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير: هذه المحطة مشرقة في تاريخ لبنان
اللواء إبراهيم: استمرار العدو في إنتهاكاته يعني بقاء لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته على أهبة الحذر والجهوزية للمواجهة
الرئيس عون تلقى برقية تهنئة من رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط لمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير
المشاط للرئيس عون: انتصار عام 2000 مثّل علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي فاتحًا حقبةً مفعمة بالأمل
الرئيس المشاط: باتت الأمة على ثقة بإلحاق الهزيمة بعدوها التاريخي واستعادة كامل الحقوق المسلوبة والمغتصبة
الصحة الفلسطينية: إستشهاد الفتى غيث يامين متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال في منطقة قبر يوسف بنابلس
الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية يضبطان مخزن سلاح لتنظيم داعش الارهابي جنوبي سامراء
بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم
قوات جمهورية لوغانسك تعلن تحرير قرية توشكوفكا
زيلينسكي: أولى الخطوات للمحادثات مع روسيا تتمثل بانسحابها من المناطق التي سيطرت عليها منذ 24 شباط
الجيش الصيني: التدريبات العسكرية الأخيرة قرب تايوان هي بمثابة تحذير للولايات المتحدة
الجيش الصيني: تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية والجيش عازم على منع تدخل القوى الخارجية
كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في تكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا
الجيش الصيني: التدريبات العسكرية الأخيرة قرب تايوان هي بمثابة تحذير للولايات المتحدة
الجيش الصيني: تايوان جزء من جمهورية الصين الشعبية والجيش عازم على منع تدخل القوى الخارجية
كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في تكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا
ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في تكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا
الولايات المتحدة: مقتل 20 طفلا واستاذ في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة يوفالدي في ولاية تكساس
الولايات المتحدة: مقتل 21 طفلا واستاذ في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة يوفالدي في ولاية تكساس
رئيسة المفوضية الأوروبية: سندعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وبكل ما بوسعنا لكسب الحرب
باكستان: الحكومة تغلق الطريق المؤدي إلى العاصمة اسلام اباد لوقف زحف المشاركين في المسيرة التي دعا إليها عمران خان
باكستان: إعلان حالة الاستنفار في صفوف الشرطة والبدء بحملة اعتقالات عشوائية لمنع المشاركة في الاعتصام غدا
الولايات المتحدة: مقتل 14 طفلا واستاذ في إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة يوفالدي في ولاية تكساس
منظمة الصحة العالمية: تسجيل 131 اصابة مؤكدة بجدري القرود و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة
أ ف ب نقلاً عن مسؤول ياباني: اليابان وواشنطن والهند واستراليا ستستثمر 50 مليار دولار في منطقة الهندي الهادئ
مجلس الامن القومي الروسي: نتعامل مع انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو كتهديد مباشر وسنرد بالشكل المناسب
مجلس الأمن القومي الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها ولا تتقيد بمواعيد نهائية
رئيسة المفوضية الأوروبية: سندعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً وبكل ما بوسعنا لكسب الحرب
رئيس الوزراء الاسباني: فنلندا والسويد ستشاركان في قمة الناتو الشهر المقبل في مدريد
الروبل يعزز مواقعه في مواجهة الدولار مسجلاً ارتفاعاً وأفضل أداء له منذ 2018 عند حدود 57 روبلاً للدولار الواحد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
منظمة الهجرة الدولية: فقدان 76 شخصا بعد غرق قارب يقل لاجئين غير شرعيين قبالة سواحل تونس
منذ 1 ساعة
25 May، 2022
تونس
منظمة الهجرة الدولية
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