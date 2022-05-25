منظمة الهجرة الدولية: فقدان 76 شخصا بعد غرق قارب يقل لاجئين غير شرعيين قبالة سواحل تونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2022 - 12:44

منظمة الهجرة الدولية: فقدان 76 شخصا بعد غرق قارب يقل لاجئين غير شرعيين قبالة سواحل تونس

منذ 1 ساعة 25 May، 2022
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