الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس سعودية مسلحة في جبهة الحدود قبالة نجران

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي في جبهة الحدود قبالة نجران.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب ان ‏ الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي فجر يومنا هذا في جبهة الحدود قبالة نجران، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية.

وأشار العميد سريع إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

ولفت إلى أنه سوف يتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة لاحقا إن شاء الله.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت، مساء أمس الاثنين، طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع نوع ” CH4″ سعودية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء.

المصدر: قناة المسيرة