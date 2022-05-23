دير عمار خارجَ الخدمة والوزير فياض للمنار: لا عروض جدية لانتاج الكهرباء

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ خزين مادة الغاز أويل سينفذ كلياً في معمل دير عمار – المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، مما سيؤدي إلى وضعه قسرياً خارج الخدمة صباح يوم غد.

وفي بيان لها، ذكرت الشركة أنّ باخرة الفيول التي كان من المرتقب أن تصل يوم الجمعة الماضي سيتأخر موعد وصولها حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري مضيفة أنه لن يتبقى على الشبكة سوى انتاج المعامل المائية الذي لا يتعدى 100 ميغاواط.

وأكد وزيرُ الطاقة وليد فياض انه لا يوجدُ حتى الآنَ عروضٌ جديةٌ للكهرباء، وكلُّ ما تقدمَ إعلانُ نوايا بأسعارٍ مرتفعة.

المصدر: المنار