توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بسبب العاصفة الرملية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 16:06

توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت بسبب العاصفة الرملية (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 23 May، 2022
أخبار موقع المنار

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