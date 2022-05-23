محكمة الاحتلال الصهيوني تقرر نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة إلى مشفى أساف هروفيه فورًا لخطورة وضعه الصحي (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2022 - 16:04

محكمة الاحتلال الصهيوني تقرر نقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة إلى مشفى أساف هروفيه فورًا لخطورة وضعه الصحي (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 23 May، 2022
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