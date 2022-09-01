عواودة للمنار: الاسرى سينتصرون على السجان و”ان كان الاعتقال الاداري لا يستقيم الا بالدماء فيا سيوف خذينا” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2022 - 18:32

عواودة للمنار: الاسرى سينتصرون على السجان و”ان كان الاعتقال الاداري لا يستقيم الا بالدماء فيا سيوف خذينا”

منذ 50 mins 1 September، 2022
أخبار موقع المنار

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