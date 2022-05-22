الحرس الثوري الايراني يصنع سفينة “الشهيد ابو مهدي المهندس” الحربية

اعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الايراني الادميرال علي رضا تنكسيري بان هنالك العديد من السفن الحربية قيد التصنيع من ضمنها فئة سفن “الشهيد سليماني” وسفينة “الشهيد ابو مهدي المهندس” الحربية.

وقال الادميرال تنكسيري في تصريح ادلى به اخيرا: هنالك سفن عديدة يتم الان تصنيعها بالاستفادة من الخبرات المحلية ومنها سفن فئة “الشهيد سليماني” وسفينة “الشهيد ابو مهدي المهندس” ذات القدرات الهجومية والدفاعية وهيكلها على شكل حرف W ويبلغ طولها 47 مترا.

وقد أعلن العميد تنكسيري مؤخرا عن انضمام 3 سفن حربية جديدة الى القوات البحرية للحرس الثوري منها سفينة من فئة “الشهيد ناظري” بطول 55 مترا وسفينة من فئة “الشهيد سليماني” بطول 65 مترا مصنعة من قبل وزارة الدفاع والحرس الثوري وسفينة ثالثة يتم تصنيعها على يد شركة معرفية مزودة بصواريخ يبلغ مداها 300 كم وصواريخ “بحر-جو” وهي قادرة على حمل المروحيات وسرعتها 35 عقدة بحرية.

المصدر: وكالة فارس