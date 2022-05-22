إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2022 - 15:18

إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 2 ساعة 22 May، 2022
أخبار موقع المنار

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