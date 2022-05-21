بالفيديو | #25ايار .. عز وافتخار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 23:46
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رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: لدينا كتلة برلمانية من 21 نائباً ونتوقع أن تصبح بعد النظر في الطعون 23 نائباً
باسيل: ندعو إلى حوار داخلي قبل أن تصلنا دعوة لعقد مؤتمر في الخارج حول الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين والغاز
كتلة التنمية والتحرير ترشح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي المنتخب
كتلة التنمية والتحرير: نشدد على ضرورة قيام حكومة تصريف الاعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية خاصة ضبط سعر الصرف
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: ما جرى في الانتخابات النيابية كان عبارة عن حرب تعرضت لها وشاركت فيها انظمة
نقيب الأطباء شرف أبو شرف: لبنان ما زال في منأى عن عدوى جدري القرود ونطالب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمنع انتشارها
سرايا القدس - كتيبة جنين: نزف شهيدنا المجاهد أمجد وليد الفايد 17 عاما الذي ارتقى في ساحة المواجهة والتصدي للاحتلال
سرايا القدس - كتيبة جنين: تمكن مجاهدونا من كشف قوة خاصة صهيونية حاولت التسلل من شارع حيفا وتصدوا لها بكل بسالة
الجهاد الإسلامي: استشهاد الفايد بإطلاق عشرات الرصاصات على جسده يكشف معنى الإرهاب الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا
حركة حماس: اغتيال الفتى أمجد فايد بدم بارد في جنين جريمة ستزيد شعبنا إصراراً على المقاومة
لجان الصيادين في غزة: زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح صباح اليوم
الإخبارية السورية: إصابة إمرأة جراء انفجار عبوّة ناسفة زرعها إرهابيّون بالقرب من بنك الشام في حي شمال الخط بمدينة درعا
وسائل إعلام يمنية: 134 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته خلال الساعات الماضية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: دفاعاتنا الجوية تتمكن من اسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي
العميد يحيى سريع: العملية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يتم الكشف عنه بعد
وزير خارجية قطر: ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق سيساعد على استقرار أسعار الخام وخفض التضخم
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: بحثت هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني الخطوات التالية لإحياء الاتفاق النووي
جوزيب بوريل: من المهم أن نمضي قدماً فكلما طال انتظارنا زادت صعوبة اختتام المفاوضات النووية مع إيران
السلطات الروسية تمنع 963 أميركياً من بينهم الرئيس جو بايدن وابنه هانتر من دخول أراضي البلاد
الخارجية الروسية: منع 26 شخصية ومسؤولاً كندياً من بينهم زوجة رئيس الوزراء من دخول البلاد
وزيرة الخارجية البريطانية: سنقدم لمولدوفا أسلحة حديثة لصد أي تهديد بغزوها من قبل الرئيس الروسي
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بمساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دولار نصفها مخصص للجيش
الدفاع الروسية: تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية قرب محطة لسكك الحديد شمال غرب أوكرانيا
رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها
أجهزة الطوارئ الفرنسية: خمسة قتلى في تحطم طائرة سياحية في جنوب شرق فرنسا
العميد يحيى سريع: العملية تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يتم الكشف عنه بعد
السلطات الروسية تمنع 963 أميركياً من بينهم الرئيس جو بايدن وابنه هانتر من دخول أراضي البلاد
الخارجية الروسية: منع 26 شخصية ومسؤولاً كندياً من بينهم زوجة رئيس الوزراء من دخول البلاد
وزيرة الخارجية البريطانية: سنقدم لمولدوفا أسلحة حديثة لصد أي تهديد بغزوها من قبل الرئيس الروسي
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع مرسوما لدعم أوكرانيا بمساعدات جديدة قيمتها 40 مليار دولار نصفها مخصص للجيش
الدفاع الروسية: تدمير شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية قرب محطة لسكك الحديد شمال غرب أوكرانيا
رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية وفوز حزب العمال فيها
الرئيس الإيراني: الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران قد باءت بالفشل وهو ما اعترفت به الإدارة الأمريكية
الرئيس الروسي: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا
وزير الخارجية الروسي: محاولات الاتحاد الأوروبي الهيمنة على إفريقيا استعمار جديد لا يعجب روسيا
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بالفيديو | #25ايار .. عز وافتخار
منذ 19 mins
21 May، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
25#ايار .. عز وافتخار
المصدر:
المنار
25 ايار
عيد المقاومة والتحرير
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