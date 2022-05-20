كوخافي: نستعد لمواجهة التهديدات..من السكين إلى النووي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، أفيف كوخافي، إن الجيش موجود في ذروة المناورة الكبرى “مركبات النار”، التي يتدرّب فيها على حرب تمتد لشهر متواصلٍ، وأنه مع انتهاء المناورة سيكون مستوى استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب في ذروته.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يتعامل مع مجموعة واسعة من الساحات والتهديدات، من السكّين حتى النووي، من جنين حتى أصفهان. الجيش الإسرائيلي يعمل في كل الساحات لجمع المعلومات، لإحباط التهديدات والاستعداد للحرب ضد أي ساحة أو مخطط متعدّد الساحات”.

كلام كوخافي جاء خلال استقباله قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، كينيث ماكنزي، الذي يزور الكيان الصهيوني.

المصدر: موقع ميفزاك